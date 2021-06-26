القائم بأعمال السفارة الليبية بالقاهرة بالوكالة يتسلم مهام عمله القائم بأعمال السفارة بالقاهرة : نعمل على تطوير أداء العمل للوصول إلى المكانة اللائقة

أخبار ليبيا 24 – خبر

تسلم القائم بالأعمال بالوكالة بسفارة دولة ليبيا بالقاهرة محمد عبد العالي مصباح مهام عمله، من سلفه رمضان إبراهيم صاهيل، وذلك بعد إتمام إجراءات التسليم والاستلام بمقر السفارة الليبية بالقاهرة.

وبحسب بيان وزارة الخارجية الليبية، فإن الاحتفالية، حضرها القائم بالأعمال بالوكالة، محمد عبدالعالي مصباح، والقائم بالأعمال المكلف رمضان إبراهيم صاهيل، بالإضافة إلى أعضاء البعثة الليبية بالقاهرة.

وجرت مراسم التسليم والاستلام، حيث القائم بالأعمال المكلف القائم بالأعمال بالوكالة، مثمنيًا له التوفيق في مهامه، كما تقدم بالشكر، لأعضاء السفارة على تعاونهم خلال الفترة التى تسلم فيها مهام عمله .

ومن جانبه، أشار القائم بالأعمال بالوكالة إلى أنه فى ظل حكومة الوحدة الوطنية، التى نالت ثقة مجلس النواب، وتوحيد السلطة التنفيذية، فإنه يتطلع إلى العمل، بروح الفريق الواحد خاصة، بعد انتهاء مرحلة الانقسام، التى عان منها الوطن والمواطن .

وأكد أنه سيسعى إلى تطوير أداء السفارة وملحقياتها، للوصول بها إلى المكانة اللائقة، وبما يمكن من توطيد أواصر الأخوة بين البلدين، وخدمة المواطنين الليبيين المقيمين بجمهورية مصر العربية .

وأكد القائم بالأعمال المكلف، في كلمته خلال هذه الاحتفالية، على ثوابت السياسة الخارجية الليبية والتى تتمثل في السيادة الوطنية، وعقد الانتخابات فى موعدها المقرر نهاية شهر ديسمبر المقبل، وتقوية العلاقات الأخوية بين ليبيا ومصر وبما يخدم مصلحة الشعبين .

ونوه بأن الزيارة التى قامت بها وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، للقاهرة مؤخراً، وعلى المبادرة الوطنية “مبادرة استقرار ليبيا”، التى أطلقتها بمناسبة انعقاد “مؤتمر برلين 2 “.

وتم فى ختام الاحتفالية، تم التوقيع على محضر التسليم والاستلام، وأثر ذلك عقد القائم بالأعمال المكلف اجتماعًا، مع رؤساء الأقسام بالسفارة الذين اطلعوه على سير العمل بها .