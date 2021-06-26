العمامي : الحصيلة الأولية للاشتباكات المسلحة في بنغازي ثلاثة قتلى وثلاثة مصابين

نشر دوريات أمنية في في منطقة شبنة لحفظ وضبط الوضع الأمني

26 يونيو، 2021 10:15 م
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عقيد جمال العمامي
عقيد جمال العمامي

أخبار ليبيا 24 – خاص

أعلن رئيس قوة فرض القانون بنغازي عقيد جمال العمامي عن إخراج العائلات من محيط المشاجرة المسلحة المسلحة التي وقعت في منطقة شبنة أحد الأحياء الشرقية بالمدينة.

العمامي قال – في اتصال هاتفي بوكالة أخبار ليبيا 24 –  اليوم السبت، إن المنطقة تشهد هدوء نسبيًا والطريق مفتوحة، لافتاً أن الحصيلة المبدئية حتى الآن هم ثلاثة قتلى وثلاثة مصابين من قبيلة واحدة .

وأوضح  أن الأجهزة الأمنية باشرت التحقيقات في الواقعة، وستنتشر دوريات الغرفة الأمنية المشتركة في المنطقة لحفظ وضبط الوضع الأمني.

26 يونيو، 2021 10:15 م
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