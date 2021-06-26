العمامي : الحصيلة الأولية للاشتباكات المسلحة في بنغازي ثلاثة قتلى وثلاثة مصابين نشر دوريات أمنية في في منطقة شبنة لحفظ وضبط الوضع الأمني

أخبار ليبيا 24 – خاص

أعلن رئيس قوة فرض القانون بنغازي عقيد جمال العمامي عن إخراج العائلات من محيط المشاجرة المسلحة المسلحة التي وقعت في منطقة شبنة أحد الأحياء الشرقية بالمدينة.

العمامي قال – في اتصال هاتفي بوكالة أخبار ليبيا 24 – اليوم السبت، إن المنطقة تشهد هدوء نسبيًا والطريق مفتوحة، لافتاً أن الحصيلة المبدئية حتى الآن هم ثلاثة قتلى وثلاثة مصابين من قبيلة واحدة .

وأوضح أن الأجهزة الأمنية باشرت التحقيقات في الواقعة، وستنتشر دوريات الغرفة الأمنية المشتركة في المنطقة لحفظ وضبط الوضع الأمني.