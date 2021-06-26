الداخلية : فحصنا 44 عينة من الأسلحة والذخائر داخل مقر النيابة العامة بسبها

أخبار ليبيا 24 – خبر

قام فريق من إدارة المختبرات والأدلة الجنائية بجهاز المباحث الجنائية بزيارة للمنطقة الجنوبية للفصل والتحقيق في قضايا خاصة بجرائم الأسلحة النارية .

وبحسب بيان صادر عن وزارة الداخلية، فإنه تم فحص وإعداد تقارير فنية من قبل الفريق المختص والانتهاء من الكشف والفحص لعدد 44 عينة من الأسلحة والذخائر داخل مقر النيابة العامة وإعداد تقارير فنية من قبلهم .

هذا وشارك بعض المتدربين من مكتب المختبرات والأدلة الجنائية “قسم الأسلحة والذخائر” في هذا العمل بمثابة ورشة عمل للمتدربين داخل مكتب المختبرات والأدلة الجنائية فرع الجنوبية.

وتأتي هذه الزيارة بناء على توجيهات رئيس جهاز المباحث الجنائية بطلب من رئيس النيابة العامه سبها .

جدير بالذكر، بأن أعمال الفحص وإعداد التقارير استمرت طيلة 4 أيام.