الداخلية : فحصنا 44 عينة من الأسلحة والذخائر داخل مقر النيابة العامة بسبها

الداخلية : فحصنا 44 عينة من الأسلحة والذخائر داخل مقر النيابة العامة بسبها
أعمال الفحص وإعداد التقارير استمرت طيلة 4 أيام
أخبار ليبيا 24 – خبر
قام فريق من إدارة المختبرات والأدلة الجنائية بجهاز المباحث الجنائية بزيارة للمنطقة الجنوبية للفصل والتحقيق في قضايا خاصة بجرائم الأسلحة النارية .
وبحسب بيان صادر عن وزارة الداخلية، فإنه تم فحص وإعداد تقارير فنية من قبل الفريق المختص والانتهاء من الكشف والفحص لعدد 44 عينة من الأسلحة والذخائر داخل مقر النيابة العامة وإعداد تقارير فنية من قبلهم .
هذا وشارك بعض المتدربين من مكتب المختبرات والأدلة الجنائية “قسم الأسلحة والذخائر” في هذا العمل بمثابة ورشة عمل للمتدربين داخل مكتب المختبرات والأدلة الجنائية فرع الجنوبية.
وتأتي هذه الزيارة بناء على توجيهات رئيس جهاز المباحث الجنائية بطلب من رئيس النيابة العامه سبها .
جدير بالذكر، بأن أعمال الفحص وإعداد التقارير استمرت طيلة 4 أيام.