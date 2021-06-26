التعادل الإيجابي يحسم لقاء دربي بنغازي
النادي الأهلي يواصل تعزيز صدراته للمجموعة الأولى برصيد 38 نقطة
أخبار ليبيا 24 – رياضة
حسم التعادل الإيجابي بهدف لهدف لقاء النادي الأهلي وجاره النصر مساء اليوم السبت على ملعب شهداء بنينا في أقوى مواجهات الجولة 14 من الدوري الليبي .
وتقدم النصر بهدف السنغالي “تالا انداي” في الدقيقه 41، ونجح النادي الأهلي في أدارك التعادل بتسديده للاعب المحترف “بوبكر بوعقيلة” في الدقيقه 90 .
وشهدت المباراة خروج مدافع النصر علي سلامة بالبطاقة الحمراء في الدقيقه الأخيرة من المباراة .
وبهذا التعادل واصل النادي الأهلي صدارته للمجموعة الأولى برصيد 38 نقطة، بينما أضاف النصر نقطه عززت رصيده في المركز الثاني برصيد 35 .