التعادل الإيجابي يحسم لقاء دربي بنغازي

النادي الأهلي يواصل تعزيز صدراته للمجموعة الأولى برصيد 38 نقطة

26 يونيو، 2021 8:22 م
18
الأهلي - النصر
الأهلي - النصر

أخبار ليبيا 24 – رياضة

حسم التعادل الإيجابي بهدف لهدف لقاء النادي الأهلي وجاره النصر مساء اليوم السبت على ملعب شهداء بنينا في أقوى مواجهات الجولة 14 من الدوري الليبي .

وتقدم النصر بهدف السنغالي  “تالا انداي” في الدقيقه 41، ونجح النادي الأهلي في أدارك التعادل بتسديده للاعب المحترف “بوبكر بوعقيلة” في الدقيقه 90 .

وشهدت المباراة خروج مدافع النصر علي سلامة بالبطاقة الحمراء في الدقيقه الأخيرة من المباراة .

وبهذا التعادل واصل النادي الأهلي صدارته للمجموعة الأولى برصيد 38 نقطة، بينما أضاف النصر نقطه عززت رصيده في المركز الثاني برصيد 35 .

26 يونيو، 2021 8:22 م
18

مقالات ذات صلة

عقيد جمال العمامي

العمامي : الحصيلة الأولية للاشتباكات المسلحة في بنغازي ثلاثة قتلى وثلاثة مصابين

26 يونيو، 2021 10:15 م

“إيريني” : نساند ليبيا في مواجهة الإرهاب والإتجار بالبشر

26 يونيو، 2021 8:10 م
عبد الحميد الدبيبة

لموقفها الداعم .. الدبيبة يوجه رسالة شكر لواشنطن

26 يونيو، 2021 7:58 م
الجيش الليبي

قوات الجيش تدك أوكار الإرهابيين بجبال “الهروج”

26 يونيو، 2021 7:42 م
زر الذهاب إلى الأعلى