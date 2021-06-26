البحرية الليبية تُنقذ 27 مهاجرا غير شرعيا

أخبار ليبيا 24

أكدت البحرية الليبية، إنقاذها 27 مهاجرا غير شرعي من الجنسيات الإفريقية بالبحر المتوسط كانوا في طريقهم نحو الشواطئ الأوروبية على متن قارب مطاطي.

وبحسب بيان البحرية، قال الناطق الرسمي باسم القوات البحرية الليبية، “إن عملية الإنقاذ جاءت في إطار الجهود الإنسانية والمهام السيادية لحماية السواحل الليبية وتقديم خدمات البحث والإنقاذ في منطقة المسؤولية الليبية، وإنقاذ حياة المهاجرين غير الشرعيين عبر البحر”.

وأوضح البيان أن زورق الدورية التابع لحرس السواحل الليبية تمكن، مساء الخميس، من انقاد 27 مهاجرا من الجنسيات الإفريقية.

وتابع أنه تم تحريك الزورق (فزان)، فور تلقيه نداء استغاثة، بعد تجهيزه بالإمكانات اللازمة لعملية الإنقاذ والانتشال، إذ قام عناصر الجهاز بدورهم على أكمل وجه.إ

وبحسب البيان، تم إنزال المهاجرين في (نقطة إنزال قاعدة طرابلس البحرية)، فور إتمام عملية الإنقاذ، وتم نقلهم جميعا إلي جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.