الاحتفال بتخريج الدفعة الأولى في المركز الليبي الكوري

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احتفلت، وزارة العمل والتأهيل، اليوم السبت، بتخريج الدفعة التدريبية الأولى بالمركز الليبي الكوري في عدد من التخصصات المهنية.

وحضر الاحتفالية وزير العمل والتأهيل، علي العابد الرضا، وسفير جمهورية كوريا الجنوبية لدى ليبيا.

ويبلغ عدد المتخرجين 110 متدرب ومتدربة في عدد من التخصصات التي شملت قسم اللحام و النجارة و البناء والتشييد وصيانة الهواتف الذكية و صنع وحفظ الأغذية و الخياطة والتطريز.

وعلى هامش الاحتفالية افتتح معرض مصغّر لمنتجات الدورات التدريبية التي أنجزت خلال هذا العام.

وأكد وزير العمل على أن الوزارة تولي أهمية كبرى في دعم وتأهيل الشباب في التخصصات لدخول سوق العمل الليبي، شاكرا جهود إدارة المركز الليبي الكوري والمدربين المبذولة من أجل الرقي بهذا الصرح التدريبي.

وأثنى الوزير على دعم المنظمات الدولية والدول الصديقة التي دعمت المركز الليبي الكوري.