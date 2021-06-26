الاتحاد الأوروبي يُنفذ برنامجًا للحفاظ على خدمات الكهرباء في ليبيا

26 يونيو، 2021 12:46 م
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أخبار ليبيا 24

قالت بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا أن الاتحاد يدعم استقرار وإصلاح وتحويل قطاع الكهرباء الوطني في ليبيا من خلال مشروع تحقيق الاستقرار في قطاع الكهرباء ودعم الانتقال.

وبحسب بيان البعثة عبر صفحتها بـ فيسبوك، يتضمن البرنامج إقامة شراكة عمل دولية ووطنية مستمرة، تستهدف الحفاظ على خدمات الكهرباء الحيوية، وإمدادات المياه بالطاقة الكهربائية.

كما يتضمن البدء في الانتقال الوطني إلى أشكال أكثر استدامة لتوليد الكهرباء واستهلاكها فيما ينصب الهدف الرئيس لهذا المشروع على ضمان الاستقرار والإصلاح والتحول لقطاع الكهرباء الوطني في ليبيا.

 

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26 يونيو، 2021 12:46 م
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