نورلاند يثني على الكفاءة الفنية للمؤسسة الوطنية للنفط

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اعتبر، المبعوث الأمريكي الخاص والسفير الأمريكي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، اليوم الجمعة، أن الكفاءة الفنية للمؤسسة الوطنية للنفط تظل أحد المكاسب المهمة لليبيا.

وقال نورلاند، في تغريدة للسفارة الأمريكية: “تظل الكفاءة الفنية للمؤسسة الوطنية للنفط أحد المكاسب المهمة لليبيا بالاشتراك مع التزام وزارة النفط باستخدام هذه الموارد لصالح جميع الليبيين.”

وفي وقت سابق أعربت السفارة الأمريكية، عن تقديرها للجهود التي تبذلها المؤسسة الوطنية للنفط، لتحسين الشفافية المالية، بما في ذلك نشرها الشهري لعائدات النفط.

وأضافت، نعترف أيضًا بأن المؤسسة مستقلة وهي الشرعية الوحيدة في ليبيا، بما يتماشى مع قرارات مجلس الأمن الدولي 2259 (2015) و 2441 (2018) و 2571 (2021).

وذكرت السفارة، أن برلين 2 أعادت تأكيد التزام المجتمع الدولي بحماية نزاهة المؤسسة الوطنية للنفط والحفاظ على طبيعتها غير السياسية والتكنوقراطية لصالح جميع الليبيين.