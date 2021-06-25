لا وفيات يومية بسبب كوفيد 19 في ليبيا منذ عشرة أيام

25 يونيو، 2021 12:10 م
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أخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا24

خلت إحصائية المركز الوطني لمكافحة الأمراض من أي وفاة يومية ناجمة عن مرض كوفيد-19، وذلك لأول مرة منذ عشرة أيام ماضية.

واستلم المركز الوطني لمكافحة الأمراض 4506 عينة موزعة على العديد من المختبرات وبعد فحصها، الخميس، أظهرت النتائج 4037 عينة سالبة و469 عينة موجبة، بنسبة 10.4 بالمائة.

في المقابل سجل المركز، 252 حالة شفاء بينما لم يتم رصد أي حالة وفاة.

وبهذا بلغ إجمالي الإصابات في ليبيا منذ بدء الجائحة 192129  منها 11586 حالة نشطة و177358 حالة تعافي و3185 وفاة.

ويأتي تسجيل الحالات الجديدة في ظل استمرار المرحلة الأولى من الحملة الوطنية للتطعيم ضد فيروس كورونا، والتي انطلقت بشكل فعلي في 17 أبريل 2021.

 

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25 يونيو، 2021 12:10 م
22

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