كوبيش يدعو للتوصل إلى حل توافقي حول القاعدة الدستورية للانتخابات

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دعا المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، يان كوبيش، أعضاء اللجنة الاستشارية في اجتماعهم الذي ينعقد قبيل انعقاد الجلسة العامة لملتقى الحوار، إلى النظر في التوصل إلى أوسع حل توافقي ممكن، بالبناء على مقترح اللجنة القانونية ومناقشات الملتقى في مايو الماضي.

وأكد كوبيش، إلى ضرورة التوصل لحل توافقي من شأنه أن يعالج المخاوف ويمكّن البلاد من إجراء الانتخابات في ديسمبر والانتقال إلى ما بعد المرحلة الانتقالية الحالية من خلال استعادة الشرعية الديمقراطية للمؤسسات الليبية.

وقال كوبيش: “نحثكم بشدة على التوصل إلى اتفاق بشأن مقترح واحد توصون به لاعتماده من قبل الملتقى، ويفضل أن يكون ذلك بالإجماع”.

كما أكد كوبيش أن التوصل إلى حل توافقي شامل بشأن القاعدة الدستورية يستند إلى الإعلان الدستوري ويتسق مع النظام القانوني الليبي من شأنه أيضًا أن يسهل اعتماده من قبل السلطة التشريعية المختصة واعتماد التشريعات الانتخابية اللازمة.