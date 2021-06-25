ضبط عصابة في بنغازي متخصصة في سرقة السيارات وبيعها كقطع غيار

أخبار ليبيا24

ألقى عناصر غرفة قوة فرض القانون المشكلة حديثًا في بنغازي القبض عل تشكيل عصابي يمتهن سرقة المركبات الآلية وبيعها في سوق الخردة “الرابش” بعد تفكيكها.

وأفاد، الإعلام الأمني لمديرية أمن بنغازي، أن قوة من قسم شرطة النجدة وجهاز مكافحة الظواهر السلبية، بإمرة العقيد جمال العمامي، خرجت صباح اليوم الجمعة لضبط تشكيل عصابي يقوم بسرقة المركبات الآلية، وذلك بإعداد كمين محكم، عقب التحري عليهم وضبطهم متلبسين في الجرم المشهود.

وأكد أن القوة ألقت القبض على العصابة داخل مكان وجودهم وأثناء قيامهم بقص المركبات وتفكيكها لبيعها (رابش).

ولفت إلى أن من ضمن المركبات المسروقة مركبة إسعاف جديدة تم قصها، مؤكدًا أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم لعرضهم على النيابة العامة.