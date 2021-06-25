رغم معرفته بتهالك الطريق .. دراه : قوات حفتر مسؤول عن تأخر فتح الطريق الساحلي

أخبار ليبيا 24 – خبر

زعم الناطق باسم ما تعرف “غرفة عمليات سرت والجفرة”، عبد الهادي دراه، أن قواتهم قد انسحبت من شمال وجنوب الطريق الساحلي مسافة خمسة كيلومتر، بحسب المتفق عليه في ملف الطريق .

دراه أضاف ، في تصريحات صحفية – أن الغرفة قد سلمت مهمة تأمين الطريق لوزارة الداخلية، وأن الطريق من أبوقرين وحتى آخر نقطة تحت سيطرتهم خالية من أي مظاهر مسلحة؛ محملا ما أسماهم “مليشيات حفتر” مسؤولية عرقلة فتح الطريق، على حد قوله .

وتابع “تم الأيام الماضية إزالة السواتر الترابية غرب الطريق، الأمر الذي رفض من طرف مليشيات حفتر، في حين أعلنت لجنة 5+5 العسكرية الاستمرار في العمل على التجهيز لفتحها، على حد علمي”، على حد تعبيره.

وفي سياق متصل، قال عضو وفد المنطقة الشرقية بلجنة 5+5 اللواء فرج الصوصاع في تصريحات صحيفة له إن الطريق الساحلي سيفتح نهاية الأسبوع المقبل بعد الانتهاء من صيانته على أن تتسلم وزارة الداخلية مهمة تأمينه .

يشار إلى أن أعضاء اللجنة العسكرية 5+5 من الطرفين، كشفت في بيان لهم الثلاثاء الماضي عن نتائج اجتماعهم الذي عقد بمدينة سرت، مؤكدين أنه تم تفقد الطريق الساحلي للوقوف على حالته ومدى صلاحيته للعمل .

وقال بيان اللجنة إن الطريق الساحلي بحاجة إلى صيانة عاجلة، مؤكدين أنه جرى الاتفاق مع شركة متخصصة لتنفيذ أعمال الصيانة المطلوبة، وأنه سيتم الانتهاء منها خلال أيام قليلة.

وأكدت اللجنة أن الطريق الساحلي سيفتح للمرور فور الانتهاء من الأعمال المتعلقة بالصيانة والتأمين خلال أيام قليلة .