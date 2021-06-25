خليج سرت يهزم الأنوار بهدف السنغالي جيروم

أخبار ليبيا 24

قاد المهاجم السنغالي، لويس جيروم، فريقه خليج سرت للفوز على الأنوار بهدف دون رد في اللقاء الذي جمعهما، الخميس، على أرضية ملعب شهداء بنينا ضمن الجولة 14 من الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم.

وجاء هدف المحترف جيروم، في الدقيقة 65 من زمن اللقاء، وشهدت المباراة إضاعة مهاجم الأنوار العاجي، باكيوكو سوماليا، لركلة جزاء في الدقيقة 3 من الشوط الأول.

ورفع هذا الفوز رصيد أبناء سرت إلى النقطة 18 في المركز الخامس بينما واصل الأنوار نتائجه السلبية ليتوقف رصيده عند حاجز 7 نقاط في مؤخرة ترتيب المجموعة الأولى.