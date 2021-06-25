خفر السواحل الليبية ينقذ 27 مهاجرًا غير شرعي
أخبارليبيا24
أكد الناطق الرسمي باسم رئاسة أركان القوات البحرية الليبية اليوم الجمعة إن إنقاذ 27 مهاجر من الجنسيات الافريقية.
وأضاف الناطق أن أحد الزوارق التابع لحرس السواحل الليبية تمكن مساء أمس الخميس من إنقاذ المهاجرين كانوا في طريقهم نحو الشواطئ الأوروبية على متن قارب مطاطي.
وأوضح أنه فور تلقي نداء استغاثة تم تحريك الزورق (فزان) بعد تجهيزه بالإمكانات اللازمة لعملية الإنقاذ والانتشال إلى عين المكان حيث قام عناصر الجهاز بدورهم على أكمل وجه.
وأفاد الناطق أنه فور إتمام عملية الإنقاذ تم إنزال المهاجرين في نقطة إنزال قاعدة طرابلس البحرية وتم نقلهم جميعا إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.