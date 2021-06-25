حكومة الدبيبة: نتطلع لالتزام الأطراف المحلية والدولية بمخرجات برلين 2

أخبار ليبيا 24

رحبت حكومة الوحدة الوطنية، بمخرجات مؤتمر برلين 2 بشأن ليبيا، معربة عن تطلعها لالتزام كافة الأطراف المحلية والدولية.

وفي بيان ممهور بتوقيع رئيس الحكومة، عبدالحميد الدبيبة، اثنت الحكومة على جهود ألمانيا في استضافتها للمؤتمر، موجهة الشكر للأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، ووزير الخارجية الألماني.

وقالت حكومة الوحدة الوطنية، “إن مخرجات المؤتمر تعبر عن تطلعات وأهداف الشعب الليبي، في بناء الدولة المدنية وتحقيق الاستقرار”، معربة عن تطلعها لالتزام وتعاون الجميع للخروج من الأزمة التي تمر بها البلاد، وصولاً إلى انتخابات ديسمبر المقبل.