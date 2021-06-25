تواصل اجتماع اللجنة الاستشارية بملتقى الحوار السياسي

أخبار ليبيا24

تواصل اللجنة الاستشارية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي، لليوم الثاني على التوالي، اجتماعها التشاوري المباشر في تونس استعدادًا لمناقشات الجلسة العامة للملتقى والتي ستبدأ في سويسرا في 28 يونيو.

ويجري عقد هذا الاجتماع بناءً على طلب بعض أعضاء الملتقى بغية التوصل إلى توافق في الآراء بشأن القضايا العالقة ووضع اقتراح واحد للقاعدة الدستورية للانتخابات البرلمانية والرئاسية المقرر اجراؤها في 24 ديسمبر 2021.

وستنظر اللجنة الاستشارية أيضًا في خيارات آلية صنع القرار التي يتم الاتفاق عليها واستخدامها من قبل الملتقى عند اتخاذ قرار بشأن مقترح القاعدة الدستورية.