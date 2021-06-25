تعادل مثير يحسم لقاء الخمس والمحلة

أخبار ليبيا 24

حسم التعادل الإيجابي بنتيجة هدفين لكل فريق، لقاء المحلة وضيفه الخمس، الذي احتضنه ملعب طرابلس ضمن الجولة 14 من منافسات الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم.

وتقدم المحلة بهدف مهاجمه، عمر بلحاج، في الدقيقة الثالثة وعدل الخمس النتيجة بهدف لاعبه، ‫عبد الرؤوف الشبلي، في الدقيقة 48 وعاد الخمس ليتقدم بهدف ثاني عبر لاعبه، عمر القليب، في الدقيقة 62 .

ونجح المحلة في تحقيق التعادل بواسطة، عمر بلحاج، في الدقيقة 86 .

وبهذا التعادل أضاف كل فريق نقطة لرصيده ليصبح الخمس بـ 19 نقطة في الترتيب الرابع وصار رصيد المحلة 17 نقطة في المركز السادس مؤقتا.