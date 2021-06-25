تشكيل غرفتين أمنيتين في بنغازي لهذا الهدف

أخبار ليبيا24

شكل، وكيل وزارة الداخلية للشؤون الفنية، فرج قعيم، غرفة أمنية مشتركة لفرض الأمن والقانون برئاسة مدير أمن بنغازي العميد رمضان الوحيشي وغرفة عمليات مشتركة لضبط المطلوبين برئاسة العقيد جمال العمامي.

وقال، الإعلام الأمني لمديرية أمن بنغازي، الجمعة، إن تشكيل الغرفتين جاء عقب أخذ الإذن من وزير الداخلية بحكومة الوحدة القائد العام للقوات المسلحة.

ويهدف تشكيل الغرفة الأمنية إلى فرض القانون وهيبة الدولة ومحاربة الظواهر السلبية على رأسها التسول والفساد الإداري وبيع السلع غير الصالحة على الطرقات بكافة أنواعها.

كما تهدف إلى حصر أراضي الدولة والمواطنين المتعدي عليها والتي استغلت لمصالح خاصة، وكذلك منع أصحاب معارض السيارات من عرض سياراتهم خارج معارضهم.

وأفادت المديرية، أنه تم تشكيل غرفة عمليات واعتماد قوة خاصة تحت اسم قوة فرض القانون بإمرة عقيد جمال العمامي وبمساندة الدعم المركزي لضبط الأمن.

وأوضحت أن عمل الغرفة يختص بالقبض علي المطلوبين والخارجين عن القانون، وذلك بالتنسيق مع جهاز الشرطة العسكرية والقضائية.