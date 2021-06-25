بمبالغ زهيدة.. شبكة تُهرب البشر في بنغازي 

أخبار ليبيا 24

تمكّن قسم البحث الجنائي بمديرية أمن بنغازي، من ضبط شبكة من مهربي البشر تقوم بجلب الأجانب إلى الأراضي الليبية بطرق غير شرعية.

وأوضح مكتب الإعلام الأمني بالمديرية أنه بعد ورود معلومات أمنية عن أحد المصادر السرية والموثوق بها مفادها أن شبكة من مهربي البشر بينهم أشخاص يحملون الجنسية الليبية يقومون بجلب الأجانب إلى الأراضي الليبية من مصر والسودان.

وقام قسم البحث الجنائي فور ورود المعلومات بتكليف رجال التحريات بالقسم للبحث والتحري وجمع قدرٍ كبير من المعلومات عن كافة أعضاء شبكة الهجرة غير الشرعية، وأسفر ذلك عن رصد تحركات الشبكة ومعرفة أوقات تواجدهم داخل مدينة بنغـازي.

وأشار مكتب الإعلام الأمني أنه بعد تحديد المكان والوقت وبمراقبة كامل تحركاتهم تم إعداد كمين محكم لهم وضبطهم متلبسين بالجرم المشهود وبحوزتهم مبلغ وقدره 4 آلاف و450 دينار ليبي وهي قيمة تهريب خمسة أشخاص.

وبعد الاستدلال مع شبكة مهربي البشر اعترفوا بما نسب إليهم، واعترفوا أنهم يستلمون مبلغ ألف ومائة دينار ليبي قيمة لتهريب الفرد الواحد، وأشار مكتب الإعلام الأمني أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية وإحالتهم إلى النيابة العامة.