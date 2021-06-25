الوطنية للنفط ترحب بمخرجات مؤتمر برلين 2

أخبار ليبيا 24

رحبت المؤسسة الوطنية للنفط، بمخرجات مؤتمر برلين 2 بشأن ليبيا، مؤكدة على استقلال وحيادية المؤسسة.

وأوضحت المؤسسة في بيان لها، اليوم الجمعة، أن البيان يقدر التزامها بتحسين الشفافية من خلال الإفصاح الشهري عن الإيرادات النفطية والذي تبنته المؤسسة منذ يناير 2018.

وأشارت المؤسسة إلى أن البيان الختامي دعا في الوقت نفسه كافة الأطراف إلى حماية نزاهة المؤسسة والحفاظ على طابعها الفني غير السياسي، مثمنة إقرار المجتمع الدولي بولايتها الحيادية وتعزيز استقلاليتها لما فيه مصلحة الجميع.

وقالت المؤسسة أنها “تتخذ ومنذ فترة خطوات جادة وملموسة, بالتعاون مع وزارة الطاقة الأمريكية , من أجل تعزيز الشفافية في جميع مراحل أنشطتها ومجالات عملها، وهو تعاون يمهد الأرضية لمراجعة نظام الحوكمة داخل المؤسسة وشركاتها, بهدف تحديد مواطن القوة وإبرازها و التعرف على سبل تحسين الكفاءة والفاعلية, وتطبيق الإجراءات الملائمة والكفيلة بدعم أداء المؤسسة وشركاتها”.

وتابعت المؤسسة “إن كل هذا سيتم على نحو يتماشى مع أفضل الممارسات المطبقة في صناعة النفط العالمية مما يعزز الطمأنينة التامة لدى الشعب الليبي بكافة أطيافه وكذلك لدى الحكومة ومؤسسات صنع القرار بالبلاد”.