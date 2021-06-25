الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا تشارك في دورة لتحسين إدارة هجرة اليد العاملة

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شاركت اللجنة الوطنية لحقوق الانسان في ليبيا أعمال الدورة التدريبية التي تنظمها المنظمة الدولية للهجرة حول تحسين إدارة هجرة اليد العاملة في ليبيا والعمالة المهاجرة.

واستمرت الدورة على مدار أربعة أيام من 20 إلى 23 يونيو/2021 استهدفت 20 مشاركًا من منظمات المجتمع المدني الليبية، والمجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان، والقطاع الخاص.

وناقش المشاركون، بحضور وفد الاتحاد الأوروبي، الممارسات الجيدة لمعلومات سوق العمل واتفاقيات العمل الثنائية وإمكانية نقل المهارات.