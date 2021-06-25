الشاطر: هناك دول تسعى لفرض رئيس جديد على مزاجهم

الشاطر: الانتخابات بقاعدة دستورية عمل عدائي واستهتار بحقوقنا

25 يونيو، 2021 11:10 م
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عبد الرحمن الشاطر
عبد الرحمن الشاطر

أخبار ليبيا 24 – خبر

ذهب عضو المجلس الاستشاري عبد الرحمن الشاطر، إلى أن دفع بعض الدول لإجراء الانتخابات الليبية بقاعدة دستورية، عمل عدائي ضد إرادة الليبيين، على حد تعبيره .

الشاطر ادعى، عبر حسابه على”تويتر”، أن ليبيا بحاجة لمرحلة تهدئة ينظمها ويحكمها نص دستوري معتمد من هيئة منتخبة من الشعب” على حد قوله.

وتابع ” مساع بعض الدول الدفع لانتخابات بقاعدة دستورية مفصلة على أفراد يعتبر عملاً عدائيًا ضد إرادة الليبيين ومصادرة لحقهم في دستور”.

وتابع عضو المجلس الاستشاري” كفوا عنا فقد بلغتم مرحلة الاستهتار بحقوقنا”.

وفي سياق متصل، زعم الشاطر، أن “مؤتمر برلين “2” جمع المتناقضات نتيجته بيان لا تعرف جده من هزله”.

الشاطر، وفي تغريدة له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أضاف: إن “‏كلمة ‎الدبيبة في مؤتمر “‎برلين 2” من أفضل ما سمعت من كلمات”.

وختم: “كان صادقا متألما لوطنه، اشتكى منهم وإليهم”.

25 يونيو، 2021 11:10 م
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