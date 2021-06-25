الرقابة تفرج على شحنة من لقاح سبوتنيكV

25 يونيو، 2021 1:10 ص
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لقاح سبوتنيكV

أخبار ليبيا24

أعلن مدير مكتب الاعلام بمركز الرقابة على الأغذية والأدوية، محمد الزيات، الافراج عن شحنة لقاح كورونا نوع سبوتنيكV  الروسي، والتي وصلت إلى ليبيا يوم الأربعاء الماضي.

وقال الزيات، لأخبار ليبيا 24، الخميس، إن الإفراج عن الشحنة، المقدرة بـ 100 ألف جرعة، جاء بعد أظهرت نتائج الإجراءات المختبرية- من التحليل الفيزيائي والكيميائي والجرثومي- بمعامل الرقابة الدوائية بالمركز تطابقها للمواصفات.

وفي السياق، أكد الزيات، أن مفتشي المركز أشرفوا الخميس على ورود شحنة من لقاح فايزر- بيونتيك، فور وصولها إلى مطار معيتيقة.

وقال الزيات، إنه قد تم سحب عينات من الشحنة الجديدة واخضاعها للرقابة لإظهار نتائج المطابقة للاشتراطات الصحية المعتمدة.

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25 يونيو، 2021 1:10 ص
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