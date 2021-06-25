الإنترنت تعظّم الواقع فتوقع الشّباب في شباك الإرهاب

أخبارليبيا24- تقرير

اعتنق أبو إبراهيم الإسلام بعد أن أغرته البروبغندا الداعشيّة فابتعد عن عائلته في أستراليا للانضمام إلى الإرهابيين في سوريا، ولكن بمجرد وصوله إلى هناك، رأى عن كثب الرواية الكاذبة لهذه الجماعة الإرهابية.

أمّا غيث، فبعد انضمامه إلى داعش في سوريا عاد إلى وطنه تونس وهو يشعر بالاشمئزاز، “إنها ليست ثورة أو جهاد. إنها مذبحة”، يقول.

وكذلك الحال مع حمزة، من العراق الّذي انضمّ إلى داعش بعد أن جذبته البروبغندا حول كيفية إصلاح وتحسين المجتمع بالإسلام، ولكن ما لبث أن لحق بالتّنظيم حتّى اكتشف أن ذلك بعيد كل البعد عن الحقيقة.

بروبغندا تعظّم الواقع

دفع الحماس بهؤلاء الشباب للانضمام إلى الجماعة الإرهابيّة بسبب ما شاهدوه على الإنترنت، ولكن ما إن وطأت أقدامهم معسكرات التنظيم حتّى اكتشفوا أنّ كلّ ما شاهدوه أعظم بكثير مما هو عليه في الواقع، إذ ليس كلّ ما يخوضونه يتكلّل بانتصارات.

انغرّ هؤلاء المقاتلون بالدعاية الداعشية الّتي أقنعتهم بأنّ الإرهاب هو جهاد وثورة، ولكن سرعان ما اكتشفوا أنّ الحقيقة مغايرة.

فقد أصبحوا مرغمين على قتل الأبرياء وذبحهم، وعلى إساءة معاملة النساء وقتل الناس بشكل عشوائي، في البداية، اعتقدوا أنهم يقاتلون في سبيل الله، لكنهم اكتشفوا فيما بعد أنهم بعيدون كلّ البعد عن مبادئ الإسلام، فمعظم المقاتلين داخل التّنظيم كانوا يتعاطون المخدّرات والأدوية المهلوسة وآخرون كانوا مهووسين بالجنس فيتعدّون على النّساء والفتيات.

وحشيّة دفعتهم إلى الانشقاق

إنّ الصّورة الخاطئة الّتي تروّج لها البروبغندا الدّاعشيّة دفعت بهؤلاء الشباب الملتحقين بالتنظيم إلى اختيار طريق الانشقاق حفاظًا على حياتهم وحياة الأبرياء.

فقد عارضوا أفعال التنظيم الوحشيّة الّتي لا تمتّ لصلةٍ بالإسلام أو القيم الإنسانيّة من معارك، وإطلاق نار وإعدامات وقطع رؤوس واغتصاب.