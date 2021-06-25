الأرصاد الجوية تكشف حالة الطقس في ليبيا

25 يونيو، 2021 8:49 م
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الطقس_ليبيا
الطقس_ليبيا

أخبارليبيا24

ذكر المركز الوطني للأرصاد الجوية اليوم الجمعة أن هناك مؤشرات على استمرار تأثير الكتلة الهوائية الساخنة على الغرب والجنوب الليبي.

وأضاف المركز عبر حسابه على “فيسبوك” الطقس يشهد أيضًا ارتفاع للرطوبة النسبية على بعض مدن الساحل والجنوب أيضا تواصل درجات الحرارة العالية على هذه المناطق.

وأوضح المركز الوطني للأرصاد الجوية أن درجات الحرارة في مناطق الشرق تتراوح ما بين (30- 39) درجة مؤية.

وطالب المركز الوطني للأرصاد الجوية المواطنين عدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة لمدة طويلة، وخاصة في وقت الذروة من منتصف النهار الى الخامسة مساءا.

وشدد لمركز على ضرورة الإكثار من شرب السوائل ومتابعة النشرات الجوية الصادرة من المركز الوطني للأرصاد الجوية من الموقع على “فيسبوك”.

25 يونيو، 2021 8:49 م
32

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