إيطاليا تُعلن عن 60 منحة دراسية مقسمة إلى 4 فئات..تعرف على شروط القبول

أخبارليبيا24- متابعات

أعلنت الحكومة الإيطالية أمس، الخميس، عبر حساب السفارة الإيطالية في تويتر، عن فتح باب التسجيل للعام الأكاديمي 2021/ 2022، لعدد 60 منحة دراسية، للطلاب الليبيين، بقيمة 900 يورو.

وتشمل المنح التي تأتي في إطار معاهدة الصداقة والشراكة والتعاون بين ليبيا وإيطاليا الموقعة في مدينة بنغازي سنة 2009، التأمين الطبي، والتأشيرة الدراسية.

المنح، التي أطلعت “أخبارليبيا24” على تفاصيلها منى خلال هذا الرابط والتي ينتهي التسجيل فيها بتاريخ 13 يوليو 2021 الساعة الثانية ظهرًا بتوقيت ليبيا، مقسمة إلى 4 فئات:

1. منح لدرجة الماجستير، في جميع التخصصات، ويشترط على المتقدم للحصول عليها ألا يتجاوز عمره بانتهاء مدة التقديم 13 يوليو 2021 الـ 28 سنة، علاوة على شهادة لغة إيطالية مستوى متوسط B2 لبرامج الماجستير التي تُدرس باللغة الإيطالية، أو شهادة لغة إنجليزية مستوي متوسط B2 لبرامج الماجستير التي تُدرس باللغة الإنجليزية.

ومدة المنحة 9 أشهر في السنة، قابلة للتجديد بعد أن يُفيد الطالب اجتيازه لمقررات السنة الأولى.

2. منح دراسية لدراسة درجة الدكتوراه، في جميع التخصصات، ويشترط على المتقدم للحصول عليها ألا يتجاوز عمره بانتهاء مدة التقديم 13 يوليو 2021 الـ 30 سنة، علاوة على شهادة لغة إيطالية مستوى متوسط B2 لبرامج الدكتوراه التي تُدرس باللغة الإيطالية، أو شهادة لغة إنجليزية مستوى متوسط B2 لبرامج الدكتوراه التي تُدرس باللغة الإنجليزية، بالإضافة إلى قبول مبدأي من الجامعة، واجتياز امتحان المفاضلة التي تُجريه الجامعة، كلاً على حسب اختياره.

مدة المنحة 9 أشهر في السنة، قابلة للتجديد بعد أن يُفيد الطالب اجتيازه لمقررات السنة الأولى.

3. برامج دراسات بحثية مابعد الدكتوراه، جميع التخصصات، على أن يُقدم المترشح خطة بحثية واضحة، مرفقًا معها موافقة الجامعة الإيطالية، والمشرف، ويشترط على المتقدم للحصول عليها ألا يتجاوز عمره بانتهاء مدة التقديم 13 يوليو 2021 الـ 40 سنة، ومدة المنحة 9 أشهر في السنة.

4. دورات اللغة الإيطالية للمبتدئين، لمدة 3 أشهر، ويشترط على المتقدم للحصول عليها ما يُفيد بتجاوزه لمستوى لغوي أساسي A2، من إحدى المراكز المعتمدة أو الجامعات.