54 ألف جرعة من لقاح فايزر-بيونتيك تصل ليبيا

24 يونيو، 2021 10:18 م
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ليبيا- لقاح فايزر-بيونتيك

أخبار ليبيا24

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الخميس، وصول شحنة جديدة من اللقاحات المضادة لكورونا تقدر بنحو 54 ألف جرعة.

وأوضح المركز، أن شحنة التطعيمات من نوع فايزر-بيونتيك المضاد لكوفيد-19 وقد وصلت إلى مطار معيتيقة  الدولي عن طريق مبادرة كوفاكس من منظمة الصحة العالمية وبالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) بليبيا.

وأكد المركز، أن الجهات المختصة باشرت بأخذ عينات لإجراء التحاليل الخاصة بسلامة التطعيم قبل إعطاء الأذن بتوزيعها على المرافق الصحية.

وأضاف، أن هذه الخطوة تأتي في إطار القضاء على فيروس كورونا وضمان وصول التطعيم لجميع المواطنين في عموم البلاد.

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24 يونيو، 2021 10:18 م
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