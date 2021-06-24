مواصلا تحريضه .. بن عثمان: عازمون على المضي في الصراع حتى النهاية بن عثمان يشبه أهالي ليبيا والحكومة بــ "قريش وكفار مكة"

أخبار ليبيا 24 – خبر

لا يتوقف عضو الجماعة الليبية المقاتلة، وأحد أبرز داعمي الإرهاب في ليبيا نعمان بن عثمان، عن تحريضه والدعوة لتجدد القتال والحرب والخراب والدمار مرة أخرى، كونه يرتزقة من اشتعال الأحداث.

وفي آخر تغريدة له عبر حسابه الذي تحول لمنبر للشر والإرهاب وزرع الفتنةعلى تويتر قال بن عثمان: “لن يدوم هذا الحال كثيراً، نحن عازمون بدون تردد على المضي في الصراع حتى النهاية، وسوف نهزمهم بعون الله مثلما هزم أجدادنا ” طواغيت وجبابرة دار الندوة ” .

وتابع “كيف تفهم الوحدة الوطنية” من خلال قتال النبي عليه الصلاة والسلام لأهله “قريش وكفار مكة” وطواغيت دار الندوة الذين كانوا بمثابة الحكومة والسلطة والبرلمان في ذلك الوقت؟ الغريب أنه بعد قتالهم وهزيمتهم وكسر شوكتهم، انتشر الإسلام وتقدم العرب وصعدت الأمة إلى قمة المجد”.

وبن عثمان يقضي غالبية أوقاته بين العواصم الأوروبية يقتات على التجارة بالفتنة عبر الفضائيات التي يمولها تنظيم الإخوان الإرهابي الدولي.