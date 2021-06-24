منتخب القوة البدنية يكثف تحضيراته للمشاركة في بطولة تونس

أخبارليبيا24- خاص

يكثف المنتخب الليبي في لعبة القوة البدنية استعداداته بشكل يومي في نادي مخلوف بمدينة بنغازي تحت إشراف المدرب الوطني طارق مخلوف استعدادا لخوض تونس الودية التي ستقام في يوليو المقبل.

وقال مدرب المنتخب الليبي طارق مخلوف إن بطولة تونس هي بطولة ودية وستكون تحضيرية للبطولات المقبلة.

وأضاف مخلوف لـ”أخبارليبيا24″ ستكون مهمة لنا خاصة وأننا بصدد المشاركة في بطولة العالم للكبار والأساتذة التي ستقام بالسويد أواخر هذا العام.

وأوضح المدرب الوطني أنه سيشارك في بطولة تونس أكبر عدد من الرياضيين ما يقارب 35 رياضي وذلك لزيادة الاحتكاك.

وختم مخلوف تصريحاته :”المنتخب حاليا يتميز بخامات جديدة وعناصر شابة بإمكانها حصد الذهب في كل المشاركات القادمة”.

وتضم تشكيلة المنتخب الليبي عدد من العناصر الشابة الواعدة التي بإمكانها تحقيق أرقام عالمية إضافة إلى أسماء ذات خبرة وسبق وأن شاركت في بطولات عربية وقارية وحققت التراتيب الأولى.

ويسعى الطاقم الفني للمنتخب الليبي للوصول بالرياضيين إلى أعلى جاهزية وذلك لتحقيق النتائج المرجوة في بطوله العالم للكبار التي ستقام في السويد أكتوبر القادم.

وتعد لعبة القوة البدنية إحدى أبرز الألعاب التي نجحت في تحقيق ألقاب كبيرة للرياضة الليبية في كل المسابقات التي شاركت فيها أبرزها بطولات العالم وأفريقيا والعرب.