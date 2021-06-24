مصادر مغربية: “عقيلة صالح” يصل الرباط لحسم المناصب السيادية

أخبار ليبيا 24 – خبر

أكدت مصادر برلمانية، أن رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، سيصل مطار الرباط، مساء اليوم الخميس، في زيارة تعد الثانية من نوعها في أقل من شهر، بناء على دعوة من رئيس مجلس النواب المغربي، الحبيب المالكي.

وأوضحت المصادر البرلمانية المغربية، في تصريحات لصحيفة، أن الزيارة الجديدة تأتي في سياق المساعي المغربية المستمرة من أجل تقريب وجهات نظر الفرقاء الليبيين ومواكبة تفعيل مخرجات حوارهم السياسي الذي شهدته مدينتي بوزنيقة وطنجة.

وأضافت أن المغرب يسعى لتوفير الأجواء المناسبة لتمكين الفرقاء الليبيين من التوافق والحسم في المناصب السيادية المنصوص عليها في المادة 15 من الاتفاق السياسي الموقع عليه في مدينة الصخيرات في عام 2015م.

وبينت أن زيارة صالح تأتي في سياق التواصل المستمر بين المغرب والمؤسسات الليبية من أجل المساهمة في حل الأزمة التي دخلت سنتها العاشرة، ودعم ومواكبة الفرقاء إِلى أن تتحقق كامل مخرجات الحوار السياسي الليبي.

وتشهد العلاقة بين مجلسي “الدولة والنواب” حالة من الاحتقان، على خلفية إدارة ملف المناصب السيادية، حيث أعلن الأول، مؤخرا، فتح باب الترشح للمناصب السيادية، المنصوص عليها في الاتفاق الموقع في أبوزنيقة من الثاني وحتى السادس من أكتوبر الماضي، وحدد الشروط التي ينبغي توفرها في المترشحين.

ودعا المجلس، في بيان، المواطنين الراغبين في الترشح لرئاسة وعضوية تلك المناصب السيادية، إلى التقدم بطلباتهم للمجلس من خلال أعضاء اللجنة المشكلة بالخصوص كل حسب دائرته الانتخابية، في أجل أقصاه مساء يوم الأحد 13 يونيو الجاري.

وفي 25 أبريل الماضي، شكل “الأعلى للدولة” لجنة من الدوائر الـ13 لقبول ملفات الترشح لشاغلي المناصب السيادية الموكول له مع مجلس النواب تسميتها “حسب التفاهمات السابقة بين المجلسين”، واشترطت اللجنة التي شكلها المجلس أن يكون المترشح ليبيًا من أبوين ليبيين.