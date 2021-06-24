لإقحام دماء جديدة مصلحة التفتيش التربوي ببنغازي تعتمد 21 مفتشا جديدا

أخبار ليبيا 24

قالت مصلحة التفتيش التربوي فرع بنغازي أن 21 معلما اجتازوا الدورة التبصيرية للمفتشين التربويين الجدد ليصبحوا مفتشين تربويين في كافة التخصصات.

وفي تصريح خاص لـ أخبار ليبيا 24، قال رئيس المصلحة، عبدالحفيظ نجم، إن الدورة تواصلت لـ 14 يوما تحت إشراف متخصصين في جميع المجالات.

وأشار نجم إلى أن الدورة كانت من شقين شق تربوي وآخر إداري وقانوني تحت إشراف متخصصين في هذه المجالات.

وأوضح نجم أن الهدف من مثل هذه الدورات هو إقحام دماء جديدة في التفتيش التربوي وذلك لتطوير عمل التفتيش.