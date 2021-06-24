لإقحام دماء جديدة مصلحة التفتيش التربوي ببنغازي تعتمد 21 مفتشا جديدا

24 يونيو، 2021 7:13 م
8

أخبار ليبيا 24

قالت مصلحة التفتيش التربوي فرع بنغازي أن 21 معلما اجتازوا الدورة التبصيرية للمفتشين التربويين الجدد ليصبحوا مفتشين تربويين في كافة التخصصات.

وفي تصريح خاص لـ أخبار ليبيا 24، قال رئيس المصلحة، عبدالحفيظ نجم، إن الدورة  تواصلت لـ 14 يوما تحت إشراف  متخصصين في جميع المجالات.

وأشار نجم إلى أن الدورة كانت من شقين شق تربوي وآخر  إداري وقانوني  تحت إشراف متخصصين في هذه المجالات.

وأوضح نجم أن الهدف من مثل هذه الدورات هو إقحام  دماء جديدة في التفتيش التربوي وذلك لتطوير عمل التفتيش.

الوسوم
24 يونيو، 2021 7:13 م
8

مقالات ذات صلة

دي مايو: استقرار ليبيا يوقف تدفق الهجرة ويقلل مخاطر الإرهاب

24 يونيو، 2021 8:51 م

حكماء طبرق يرفعون الغطاء الاجتماعي عن الخارجين عن القانون

24 يونيو، 2021 8:40 م

ديجان يتغيب عن قيادة الأهلي في ديربي بنغازي

24 يونيو، 2021 8:39 م

الحرس البلدي بطبرق يحذر من أرز الفراعنة المستورد بطرق غير قانونية

24 يونيو، 2021 8:12 م
زر الذهاب إلى الأعلى