كوبيش : يجب وضع حد لكل التدخلات الخارجية بليبيا

أخبار ليبيا 24

شدد المبعوث الأممي إلى ليبيا، يان كوبيش، الخميس، على وجوب وضع حد لجميع التدخلات الخارجية في البلاد.

ودعا في بيان حول نتائج مؤتمر برلين “”2، إلى الانسحاب الكامل لكل القوات الأجنبية والمرتزقة، وحث كافة الليبيين والأطراف الخارجية على الاتفاق على خطة شاملة ذات جداول زمنية واضحة لتحقيق ذلك .

وأضاف “برلين 2 فرصة مهمة لتجديد التزام المجتمع الدولي باستقلال ليبيا وسيادتها وسلامة أراضيها”، مرحباً بنتائج المؤتمر كخطوة مهمة نحو السلام المستدام في البلاد.

وتابع “اتساقاً مع نتائج مؤتمر برلين 2، فإن إجراء الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر 2021 والتنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار أمران حتميان لاستقرار ليبيا، مشدداً على أهمية معالجة جميع انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان وكذلك انتهاكات القانون الإنساني الدولي.

المبعوث الخاص أكد أن “الأمم المتحدة ملتزمة التزاماً تاماً بتيسير المسارات التي تقودها ليبيا ويمسك بزمامها الليبيون دعماً لاتفاق وقف إطلاق النار والمصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية وإجراء الانتخابات في 24 ديسمبر.

يذكر أن البيان الختامي لمؤتمر “برلين 2″، الذي انعقد أمس الأربعاء، دعا السلطات الليبية الممثلة في مجلس النواب والمجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية إلى ضرورة الاستعداد لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في 24 ديسمبر المقبل، وتوضيح الأساس الدستوري للانتخابات وسن التشريعات حسب الضرورة.

وشدد المشاركون في المؤتمر، على ضرورة سحب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة “دون تأخير”، إضافة لدعوة كل الأطراف الليبية إلى تنفيذ الاتفاق العسكري بــ”الكامل دون مزيد من التأخير”، فضلا عن استكمال عملية توحيد المؤسسات وإصلاح قطاع الأمن، وبدء العمل على عملية مصالحة وطنية شاملة قائمة على الحقوق والعدالة الانتقالية.