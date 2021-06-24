كل ما تريد معرفته عن مؤتمر برلين “2”

أهم الملفات التي سيتم مناقشتها في برلين "2"

24 يونيو، 2021 3:14 م
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أخبار ليبيا 24 – إنفوغرافيك

موعد الانعقاد: 23 يونيو 2021

الدول المشاركة:

الدول العربية: 5 دول “مصر – تونس – الجزائر – المغرب – الإمارات”

الدول الأوروبية: 8 دول “ألمانيا – فرنسا – إيطاليا – هولندا – روسيا – سويسرا – بريطانيا – تركيا”

باقي العالم: دولتان “الصين – الولايات المتحدة”

المنظمات الدولية: 4 منظمات “الأمم المتحدة – الاتحاد الأفريقي – الاتحاد الأوروبي – جامعة الدول العربية”

أهم الملفات:

1- استمرار وقف إطلاق النار

2- استحقاق الانتخابات في 24 ديسمبر 2021

3- خروج المرتزقة والقوات الأجنبية

4- توحيد قوات الأمن تحت قيادة مدنية

5- تفكيك المليشيات والمجموعات المسلحة

6- ملف الهجرة الغير شرعية وملاجئ الإيواء

المصدر – وكالة نوفا الإيطالية

24 يونيو، 2021 3:14 م
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