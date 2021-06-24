كل ما تريد معرفته عن مؤتمر برلين “2”
أهم الملفات التي سيتم مناقشتها في برلين "2"
أخبار ليبيا 24 – إنفوغرافيك
موعد الانعقاد: 23 يونيو 2021
الدول المشاركة:
الدول العربية: 5 دول “مصر – تونس – الجزائر – المغرب – الإمارات”
الدول الأوروبية: 8 دول “ألمانيا – فرنسا – إيطاليا – هولندا – روسيا – سويسرا – بريطانيا – تركيا”
باقي العالم: دولتان “الصين – الولايات المتحدة”
المنظمات الدولية: 4 منظمات “الأمم المتحدة – الاتحاد الأفريقي – الاتحاد الأوروبي – جامعة الدول العربية”
أهم الملفات:
1- استمرار وقف إطلاق النار
2- استحقاق الانتخابات في 24 ديسمبر 2021
3- خروج المرتزقة والقوات الأجنبية
4- توحيد قوات الأمن تحت قيادة مدنية
5- تفكيك المليشيات والمجموعات المسلحة
6- ملف الهجرة الغير شرعية وملاجئ الإيواء
المصدر – وكالة نوفا الإيطالية