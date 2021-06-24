شاحنة تخترق مسجدًا بمنطقة غنيمة شرقي الخمس

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اخترقت شاحنة، اليوم الخميس، مسجد الإمام البخاري بمنطقة غنيمة شرقي الخمس، جراء فقدان سائقها السيطرة عليها.

وأسفر اختراق الشاحنة الكبيرة للمسجد عن أضرار مادية، وفق ما أفادت به مديرية أمن الخمس، التي ذكرت أن فقدان السائق السيطرة على الشاحنة كان نتيجة خلل في نظام المكابح.

وأكدت المديرية، أن الحادث تسبب فقط في أضرار كبيرة بالمسجد، وقد وقع صباحًا خارج وقت الصلاة، وأنه لا توجد أي أضرار بشرية.

وأظهرت صور، نشرتها المديرية، تحطم أحد جدران المسجد نتيجة اختراقه بالشاحنة، التي تعرضت مقدمتها كذلك لأضرار كبيرة.