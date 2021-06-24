سميو يوضح تفاصيل استلام ليبيا لأول شحنة من لقاح فايزر-بيونتيك

أخبار ليبيا24

أكد مدير إدارة التطعيمات بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض، الدكتور عبدالباسط سميو، في تصريح لأخبار ليبيا24، وصول 54.990 ألف جرعة من لقاح فايزر-بيونتيك المضاد لمرض “كوفيد-19″إلى ليبيا عبر مطار معيتيقة الدولي بطرابلس.

ولقاح فايزر-بيونتيك هو لقاح مطور من قبل شركتا “فايزر” و”بيونتيك” بالتعاون معًا، وفي وقت سابق من هذا الشهر خلصت مجموعة خبراء استشارية استراتيجية من منظمة الصحة العالمية إلى أن هذا اللقاح مناسب للأطفال بعمر 12 عاما فما فوق.

وقال سميو، الخميس، إن هذه الشحنة من هذا اللقاح، هي الأولى التي تصل إلى ليييا وقد تكون الأخيرة.

ولفت إلى أن، هذه الكمية هي التي تحصلت عليها ليبيا من هذا اللقاح وتريد الاستفادة منها بدلاً أن تضيع.

وأوضح سميو، أن بعد وصول الشحنة قام مفتشو مركز الرقابة على الأغذية والأدوية بمرافقة الشحنة لوصولها إلى مخازن الحلقة الباردة الخاصة بمركز البحوث والتقنية الحيوية، تحت إشراف تخزين جهاز الإمداد الطبي.

وأكد، مدير إدارة التطعيمات بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض، أنه تم سحب عينات من الشحنة لإخضاعها للتحاليل المختبرية اللازمة، لافتًا إلى أن الإعلان عن صلاحيتها للاستعمال سيكون بعد ظهور نتيجة العينات.

كما أكد سميو، أن حملة التلقيح ضد كورونا مستمرة في جميع المراكز الصحية بمختلف المدن والمناطق.

وقال، إن نحو 372.281 شخصًا تلقوا اللقاح منذ بدء انطلاق الحملة في 17 أبريل الماضي.

وأضاف سميو، أن عدد المسجلين بمنظومة الحملة الوطنية للتلقيح، بلغ حتى الآن 900 ألف شخص، بينهم 107 آلاف شخص تحت سن الـ 18 عامًا، وهم في الوقت الحالي غير مستهدفين.