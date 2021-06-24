سرية الهندسة في طبرق تعدم آخر كمية من المتفجرات ومخلفات الحروب

24 يونيو، 2021 9:42 ص
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إعدام متفجرات-طبرق
إعدام متفجرات-طبرق

أخبارليبيا24- خاص

قال آمر السرية الأولى هندسة الميدان التابعة لإدارة الهندسة العسكرية بالجيش الليبي عقيد هاني فضيل إن السرية أعدمت آخر كمية من مخزونها والتي تقارب الثمانية أطنان من المتفجرات ومخلفات الحروب.

وأضاف فضيل أن الكمية الأخيرة من المخزون أعدمت على يومان متتاليان مشيرا إلى أنه بعد هذه العملية انتهت مهمة الهندسة العسكرية في المدينة.

وأوضح آمر سرية الهندسة أن هذه الكمية وجدت في مجمعات الخردة والقمامة والأودية وبعض الاحياء السكنية ونحن دائماً نحذر المواطنين بالإبلاغ عن أي أجسام غريبة وخاصة في الأحياء السكنية الجديدة.

وأفاد فضيل أن السرية ستتجه خلال الأيام المقبلة إلى مدن درنة والقبة والبيضاء لإتمام مهام أخرى مكلفة بها من قبل إدارة الهندسة تتمثل في اجرا عمليات تمشيط وإعدام واسعة.

24 يونيو، 2021 9:42 ص
16

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