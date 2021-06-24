زوجة القيادي في الإخوان تُهاجم المنقوش وتصفها بـ”السافرة المقززة”

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لم تتوقف عضو المجلس الأعلى للدولة آمنة أمطير زوجة الإخواني محمد الحريزي عن مهاجمة وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش خلال كل ظهور لها.

علقت أمطير على صورة للمنقوش أثناء مشاركتها في أعمال مؤتمر برلين2 وعلى طريقة ضحكها وملابسها حيث قالت :”الضحك السافر والمقزز واكمام الجاكة مسفيات تقول بتغسل طواسي المية”.

وأضافت زوجة الإخواني الحريزي في منشور عبر حسابها على “فيسبوك”:”بالله المراسم متاع الخارجية وين، وبالله أقروا البروتوكولات الدولية في اللقاءات”.

وليست هذه المرة الأولى التي تهاجم فيها أمطير وزيرة الخارحية حيث اتهمتها في وقت سابق بـ “دعم دولة الكيان الصهيوني” لمجرد ظهورها بلباس يحمل اللونين “الأزرق والأبيض” أثناء استقبالها لمساعد وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأوسط، جوي هود، زاعمة أنها ألوان “العلم الإسرائيلي”.

وقالت أمطير في تدوينة موجهة على فيسبوك لوزيرة الخارجية: “لازم تفهم هذه إنها وزير خارجية ليبيا وليست وزير خارجية إسرائيل لكي تتقيد باللباس الداعم لهم”.

أتى ذلك فيما تجاهلت أمطير أن الوزيرة لدى استقبالها لمساعد وزير الخارجية الأمريكي والوفد المرافق له كانت تضع الكوفية الفلسطينية التي تحمل شعار القدس على رقبتها.

إلى ذلك اتهمت امطير المنقوش بأنها طلبت في رسالة، من مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة، الطاهر السني، توضيحًا بخصوص كلمته أمام مجلس الأمن الارتجالية، إذ قالت أمطير إن “المنقوش قالت للسني إنه مبعوث ليبيا فقط وليس مبعوث فلسطين وحذرته بعدم تكرار هذا الخطاب.. كارثة وبكل المقاييس “.