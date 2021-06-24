حكماء طبرق يرفعون الغطاء الاجتماعي عن الخارجين عن القانون

أخبار ليبيا 24 – خاص

أعلن حكماء بلدية طبرق، اليوم الخميس، رفع الغطاء الاجتماعي عن الخارجين عن القانون.

وجاء ذلك في اجتماع الغرفة الأمنية المشتركة ومديرية أمن طبرق مع حكماء بلدية طبرق بكافة تركيباتها الاجتماعية، بحضور عميد البلدية، فرج بوالخطابية.

وأكد مدير الأمن على أهمية دور الحكماء في مساعدة ومساندة رجال الأمن للقيام بأعمالهم، مشيرا إلى أن رجل الأمن جزء لا يتجزأ من المجتمع.

وناقش الاجتماع عددا من القضايا التي تسبب بها الخارجين عن القانون والاعتداء المتكرر على رجال الشرطة ومراكز الأمن.

واثنى عميد بلدية طبرق على دور الحكماء وتطبيق اتفاق رفع الغطاء الاجتماعي تطبيقا فعليا، مشيرا إلى أن ذلك تم إقراره في السابق دون تنفيذ.

وأوضح عميد البلدية أن مسؤولية الأمن جماعية لإنهاء الاختراقات الأمنية، مؤكدا أنه لن يسمح بمخالفة القانون أو محاولة التعدي عليه، وذلك لضبط الشارع العام.

وأكد حكماء ومشايخ طبرق على أنهم مع القانون، مطالبين رجال الأمن بالضرب بيد من حديد كل من يخالف القانون.