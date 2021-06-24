بويصير: تركيا وروسيا لم توافقا على الجزء الخاص بإنهاء تواجدهما العسكري

24 يونيو، 2021 1:04 م
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محمد بويصير
محمد بويصير

أخبارليبيا24

قال المحلل السياسي محمد بويصير اليوم الخميس إن الطرفين الموجودين على الأرض الليبية لم يوافقا على الجزء الخاص بإنهاء تواجدهما العسكري.

وتابع بويصير عبر حسابه على “فيسبوك” :”وزير خارجية تركيا سجل تحفظ بلاده على عبارة “خروج القوات الأجنبية” بينما لم يحضر وزير خارجية روسيا المؤتمر من الأساس”، بحسب النص الرسمي الذي نشرته الخارجية الألمانية بيان برلين2.

ويضيف المحلل السياسي :”هذا يعني ببساطة أن الطرفين الموجودين على الأرض الليبية لم يوافقا على الجزء الخاص بإنهاء تواجدهما العسكري في البيان وبالتالي يصعب تصور التزامهما بتنفيذه”.

وبواصل بويصير في منشوره :”هذا الأمر يفسح الطريق لسؤالين هل لدى المجتمعين في (برلين2) القدرة على إجبار روسيا وتركيا على الانسحاب من ليبيا، وهل يستطيع مجلس الأمن أن يحول هذه الأمنية البرلينية إلى قرار ملزم تحت البند السابع”.

وختم المحلل السياسي :”الإجابة على هاذين السؤالين هي مفتاح استقراء مستقبل الامور في ليبيا لعشرين عاما قادما على الأقل”.

24 يونيو، 2021 1:04 م
5

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