بليحق : حكومة الدبيبة ستمتثل أمام مجلس النواب الثلاثاء المقبل

أخبار ليبيا 24 – خبر

أكد المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق بأن جلسة المجلس القادمة ستكون الإثنين المقبل الموافق الثامن والعشرين من الشهر الجاري .

بليحق أوضح أنه سيتم استدعاء الحكومة لمثولها أمام مجلس النواب يوم الثلاثاء التاسع والعشرين من الشهر الجاري .

ولا يزال مرور الموازنة العامة للدولة لعام 2021، التي اقترحها رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة على النواب يواجه صعوبات متزايدة، ولم تحصل الموازنة على الموافقة إلى الآن، بعد فشل مجلس النواب في الموافقة على مشروع الميزانية .

وتكرر تأجيل جلسات المجلس لعدة أسباب، أحدها كان بسبب أن الميزانية ضخمة جداً لا تناسب فترة الحكومة، وثانيها أنها لا تتضمن زيادة رواتب بعض الفئات، وثالثها أنه يتم إعاقتها لأنها لم تتضمن بنوداً للإنفاق على المؤسسة العسكرية التي يقودها خليفة حفتر وغيرها، وهو ما يعتبره مراقبون فشلاً متكرراً لمجلس النواب في الموافقة على مشروع الميزانية.

وعرضت الحكومة ميزانية تقدر بـ 93.7 مليار دينار ليبي، ستخصّص منها 34.6 مليار دينار للمرتبات، و12.6 للجهات والوزارات التابعة للدولة، في حين سيوجه مبلغ 20 مليار دينار إلى باب التنمية و22.6 مليار للدعم و4 مليارات لبند الطوارئ.