المنفي يؤكد على أهمية إيطاليا كشريك استراتيجي لليبيا

24 يونيو، 2021 10:33 م
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روما- رئيس جمهورية إيطاليا سيرجيو ماتاريلا يستقبل رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي

أخبار ليبيا24

أكد رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم الخميس، على أهمية إيطاليا كشريك استراتيجي لليبيا.

جاء ذلك، في تغريدة على تويتر، أعرب خلالها عن شكره الخاص لإيطاليا على حفاوة الاستقبال التي حظي بها من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء أثناء زيارته الأخيرة إلى روما.

وقال المنفي، إنه تناول عددا من الملفات المشتركة بين البلدين مع الجانب الإيطالي ومنها مؤتمر برلين الثاني.

واستقبل رئيس جمهورية إيطاليا، سيرجيو ماتاريلا رئيس المجلس الرئاسي الدكتور محمد المنفي، الثلاثاء، في قصر كيرينالي التاريخي بالعاصمة روما.

وقد استقبل المنفي برفع علم ليبيا على القصر، في سابقة هي الأولى منذ عشر سنوات.

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24 يونيو، 2021 10:33 م
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