الكبير يناقش ملف السيولة النقدية مع بلدي غات الكبير يمن على مناطق الجنوب بأن أرسل إليهم "25" مليون دينار

أخبار ليبيا 24 – خبر

ناقش محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير ملف السيولة النقدية في مدينة غات والجنوب عامة .

جاء ذلك خلال اجتماع موسع اليوم الخميس عقده مع موسى السنوسي عميد بلدية غات بحضور نصر يوسف عضو مجلس النواب عن مدينة غات.

وكان المركزي قد أرسل في أبريل الماضي 25 مليون دينار للمصارف التجارية في غات بهدف تعزيز ارصدة الخزائن لتغطية الطلب من المواطنين.

وارتفعت سقوف السحب في مدن الجنوب إلى مستويات 2000 دينار للفرد فيما مازالت بعض فروع المصارف محددة سقوف سحبها عند مستويات 500دينار.

وكان المركزي قد أعلن أن حجم المبالغ الموردة من المصارف التجارية وأقسام الإصدار بالمصرف خلال الفترة من مطلع يناير 2021 إلى منتصف يونيو الجاري والتي بلغت حوالي 3.12 مليار دينار.

المركزي وفقًا لبيان صحفي له الثلاثاء الماضي ذكر أنه تم توزيع المبلغ من أقسام الإصدار إلى فروع المصارف التجارية بكافة المناطق بقيمة 700 مليون دينار .

وتوضح هذه المبالغ تزايد حجم إيداعات المصارف لدى المصرف المركزي مع توفر مخزون وأرصدة كبيرة من السيولة لدى المصارف .