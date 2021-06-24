الصور يبحث توزيع الحصص العائدة لملاك مراكب وسفن صيد سمكة التونة

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بحث النائب العام الصديق الصور مع وزير الثروة البحرية عادل محمد سلطان، إدارة ملف توزيع الحصص العائدة لملاك مراكب وسفن صيد سمكة التونة خلال هذا الموسم.

واستعرض الصور وسلطان خلال اجتماع عقد أمس الأربعاء مدى تناغم الإجراءات المتخذة من الناحية الإدارية والفنية مع التشريعات الناظمة لهذا النشاط.

وأشار النائب العام إلى واقع تعدد البلاغات المقدمة للنيابة العامة إلى وقائع فساد مالي وإداري شابت أعمال إدارة مواسم الصيد السابقة حيث تبين من خلال فحص البلاغات صحة واقع تحصيل منافع مادية بالمخالفة للتشريعات النافذة من قبل بعض الأشخاص.

وأضف الصور أن الوقائع التي ارتكبت سابقا لازالت التحقيقات جارية بشأنها وهي ذات أهمية لمساسها بمورد طبيعي ذي صلة باقتصاد البلاد.

وأوضح النائب العام أن النيابة العامة تطلب من جهة الإدارة تحري المشروعية في عملها بعدم تمكين من لا تتوافر فيه الشروط المقررة من الحصول على أي منافع لاتجيزها التشريعات.

ومن جهته أكد الوزير على قرب انتهاء أعمال الفحص والمراجعة وأنه حريص على أن تكون الأعمال المسندة إلى اللجنة المكلفة متوافقة مع التشريعات المنظمة للعمل وسيوفي مكتب النائب العام بالنتائج.