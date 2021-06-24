الرقابة تسجل مخالفات داخل مطبخ فندق شهير بطرابلس

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ضبط مفتشو الرقابة على الأغذية والأدوية وحدة سوق الجمعة رفقة الحرس البلدي عدة مخالفات داخل مطبخ فندق راديسون بلو المهاري بوسط العاصمة طرابلس.

وقال مكتب الإعلام بمركز الرقابة على الأغذية والأدوية، إن ضبط المخالفات جاء خلال جولة تفتيشية استهدفت مطابخ ومطاعم بعدة فنادق داخل طرابلس، للتأكد من مدى تطبيق الاشتراطات الواجبة.

وأضاف، أن المفتشين سجلوا عدة ملاحظات داخل المطبخ الخاص بفندق راديسون بلو المهاري، من بينها النظافة العامة غير جيدة، ولا يوجد فصل بين أنواع اللحوم، ووجود لحم وسمك فاسد.

وأوضح أن من المخالفات التي تم تسجيلها، استهلاك ألواح التقطيع ووجود خلط في الثلاجات واستخدام ألوان محظورة في صناعة الحلويات، إضافة إلى أن طريقة فك تجميد للحوم غير مطابقة للمواصفات، وعدم الفصل بين حجر التجهيز والغسيل، وأن المخزن لا يطابق المواصفات.

وأكدت الرقابة، أنه تمت إحالة تقرير للجهات الضبطية من حيث الاختصاص.