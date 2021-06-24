الدبيبة يخصص 10 مليون دينار للرئاسي لهذا السبب!!

أخبار ليبيا 24

أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، قرارا يقضي بتخصيص مبلغ 10 مليون دينار، للمجلس الرئاسي.

ووفقا للقرار الذي تلقت أخبار ليبيا 24 نسخة منه، فإن المبلغ سيخصم من نفقات الطوارئ عبر الباب الخامس.

وبحسب القرار فإن الغرض من تخصيص مبلغ 10 ملايين دينار، هو توفير الاحتياجات الرئيسية والتجهيزات الضرورية للجهاز الإداري العامل بالمجلس.

ويأتي هذا القرار ضمن جملة قرارات بشأن تخصيص مبالغ منها 2.4 مليون لوزارة الاقتصاد، بغرض توفير الاحتياجات الضرورية للوزارة، و7.6 مليون دينار كمرتبات ومكافآت لقوة مكافحة الإرهاب التابعة لغرفة عمليات سرت الجفرة في مصراتة.