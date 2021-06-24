الحرس البلدي بطبرق يحذر من أرز الفراعنة المستورد بطرق غير قانونية

أخبار ليبيا 24

قام جهاز الحرس البلدي بطبرق بسحب أرز الفراعنة المستورد بطرق غير قانونية من الأسواق؛ وذلك بعد مراسلة من الوكيل المعتمد وهي شركة المنصور لاستيراد المواد الغذائية.

وأخلى الوكيل المعتمد مسؤوليته من ما قد يتسبب به الأرز المستورد بطرق مجهولة الهوية من أضرار على المستهلك في المدينة.

وفي تصريح خاص لـ أخبار ليبيا 24، أوضح رئيس وحدة الإعلام بجهاز الحرس البلدي بطبرق، مصطفى عوض زاكي، أن مدير الجهاز أصدر قرارا يقضي بسحب الكمية المستوردة بطرق مجهولة، الأمر الذي يعد مخالفا للقوانين الليبية.

وطالب جهاز الحرس البلدي المواطنين بالتعاون من أجل الإبلاغ عن الأرز المستورد بطرق غير قانونية.