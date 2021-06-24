إيمان وعزم الضعفاء يتغلب على تعجرف الإرهاب

أخبارليبيا24- تقرير

“لم نفكّر يومًا أننا سننجح بالفرار ولم نحلم أبدًا أنّنا “سنعيش” من جديد”، إنّها كلمات ياكاكا وحوا، فتاتان كانتا مختطفتين لدى بوكو حرام ونجحتا بالفرار من الجماعة.

كانت ياكاكا تبلغ من العمر 15 عامًا عندما هاجم مقاتلو بوكو حرام قريتها باما في العام 2014 وتمّ اختطافها مع شقيقها الأصغر، 6 سنوات، وشقيقتها البالغة من العمر 5 أعوام.

أمّا حوا فكانت تبلغ من العمر 14 عامًا عندما اقتحم المسلّحون منزلها بحثًا عن شقيقها الأكبر عندما لم يتمكنوا من العثور عليه، قتلوا والديها وأخذوها بعيدًا

تمّ نقل كلّ من حوا وياكاكا إلى معسكرات داخل غابة سامبيسا النيجيرية، حيث أُجبرتا على الزواج من المتمردين، وتعرّضن للاغتصاب مرارًا وتكرارًا من قبل أزواجهنّ ورجال آخرين في المعسكرات لقد عامل المقاتلون الفتيات معاملة “العبيد”.

الفرار نحو مصير مجهول

عندما قررت الفتاتان الفرار، سافرتا لأسابيع بحثًا عن الأمان، على طول الطريق، أدركت ياكاكا وحوا أنّ قرار الفرار ليس بالقرار السّهل وأنّهما ستواجهان معضلات كثيرة قبل اكتشاف مصيرهما، فالعديد من الفتيات اللواتي يهربن من بوكو حرام غير قادرات على لم شملهن مع آبائهن أو يُتركن بلا مأوى ووحدهن، ويتجولن في البلدات والمدن مرفوضات من المجتمع.

البحث عن دعم

بعد الفرار تقول كلاهما إنّ جمعيّات حقوق الإنسان ساعدتهما على إعادة تأسيس حياتهما، حيث قدمت الدعم والمساعدة من خلال تزويدهما بالملابس وإرسالهما إلى المدرسة.

خلال السنوات القليلة الماضية، أصبحت ياكاكا وحوا من المدافعين عن حقوق الإنسان، ولا سيّما الفتيات.

إنهما على يقين أنه من خلال مشاركة تجاربهما، يمكنهما تحفيز الناس على العمل وتقديم المساعدة لإنقاذ الفتيات من المصير الذي تعرضن ل