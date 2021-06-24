إنفوغرافيك ا رد نقابة الصحفيين الليبيين على قرار الدبيبة بتشكيل لجنة “لإصلاح وتطوير الإعلام”

24 يونيو، 2021 12:25 ص
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إنفوغرافيك-أخبارليبيا24
إنفوغرافيك-أخبارليبيا24

أخبارليبيا24- إنفوغرافيك

رد نقابة الصحفيين الليبيين على قرار الدبيبة بتشكيل لجنة “لإصلاح وتطوير الإعلام”:

اعتبرت نقابة الصحفيين الليبيين قرار الدبيبة بأنه انتهاك صارخ لحقوق الإنسان

القرار يعد مخالفة صريحة وخطيرة لحرية الرأي والتعبير

يتناقض مع تعميم في الثالث من مايو بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة

القرار باطل ويخالف المعايير والقوانين الدولية التي كفلت استقلال المؤسسات الصحفية والإعلامية

دعوة مجلس النواب تصحيح الأخطاء والمخالفات التي ترتكبها الحكومة

إصلاح وتطوير الإعلام يكون من خلال قبة البرلمان بتشريع قانون جديد

تشكيل لجنة واسعة تشمل في عضويتها كافة الشرائح والتركيبات الإعلامية والصحفية

24 يونيو، 2021 12:25 ص
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