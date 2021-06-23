وزير الدفاع الروسي : الإرهابيين في ليبيا أكبر خطر يواجه أفريقيا

وزير الدفاع الروسي : هزيمة "داعش" في سوريا والعراق تسببت في هجرة مسلحيه إلى دول أخرى

23 يونيو، 2021 12:43 م
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أخبار ليبيا 24 – خبر

كشف وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، اليوم الأربعاء عما يعتبره أخطر تهديد في الشرق الأوسط وإفريقيا، موضحا أن أكبر عدد من الإرهابيين انتقلوا إلى ليبيا، حسب قوله  .

شويغو قال في كلمة ألقاها خلال الدورة التاسعة من مؤتمر موسكو للأمن الدولي إن “مختلف التنظيمات الإرهابية لا تزال تشكل تهديدا رئيسيا لاستقرار المنطقة “.

وحذر الوزير من الهزيمة أمام التنظيمات الإرهابية كأمثال تنظيم “داعش” في سوريا والعراق الذي تسببت في زيادة “هجرة” مسلحيه المدربين إلى دول أخرى، حسب وصفه .

وأشار إلى أن أكبر عدد من هؤلاء المسلحين انتقلوا إلى ليبيا، بالإضافة إلى رصد أنشطة خلايا إرهابية في مالي وجمهورية أفريقيا الوسطى وموزمبيق .

23 يونيو، 2021 12:43 م
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