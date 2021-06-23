وزير الخارجية الأمريكي : نريد ليبيا دولة مستقرة

أخبار ليبيا 24 – خبر

قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إن بلاده تريد أن ترى ليبيا دولة مستقرة بعيدا عن التدخلات الأجنبية، مضيفًا خلال كلمته في مؤتمر برلين “2” المعني بالأزمة الليبية : “يجب أن تجرى الانتخابات الليبية في موعدها.

بلينكن أوضح “نتقاسم رؤيتنا لليبيا موحدة وذات سيادة وهذا مهم للأمن الإقليمي”، معرجًا خلال كلمته على المحادثات التي أجراها قادة دول حلف شمال الأطلسي قبل أيام، قائلا “تناولنا في قمة الناتو ضمان امتلاك الحلف للقدرات التي تؤهله لمواجهة التحديات”.

وأضاف أن التحديات التي تواجه العالم منها جائحة كورونا والتغيرات المناخية، لافتًا إلى أنه سيزور فرنسا وإيطاليا بعد ألمانيا لتنسيق الجهود والتعاون .

وقال: “التحدي المشترك الذي نتفق عليه سويا هو أن الديمقراطية نظام ناجح يلبي تطلعات الشعوب”.

وانطلقت اليوم فعاليات مؤتمر “برلين 2” حول ليبيا، لمناقشة خارطة الطريق والتي تتضمن بسط السيادة الوطنية على كامل الأراضي الليبية وإنهاء الوجود الأجنبي وتحرير القرار السيادي الوطني من إكراه داخلي أو خارجي وإطلاق مصالحة وطنية شاملة، فضلا عن إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في 24 ديسمبر من العام الجاري .